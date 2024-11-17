Если сообщение начато, рядом с чатом появится метка «Черновик» зелёным цветом и жирным шрифтом, а также предварительный текст сообщения. Такие черновики будут отображаться в начале списка чатов, что избавляет от необходимости пролистывать список в поисках незаконченных сообщений.

Функция доступна по всему миру и дополняет последние обновления *WhatsApp, включая встроенную адресную книгу и возможность создания кастомных списков для организации чатов.

*WhatsApp был создан Ян Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. С момента своего запуска оно стало одним из самых используемых мессенджеров в мире, с более чем 2,7 миллиарда активных пользователей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена