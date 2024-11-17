Опубликовано 17 ноября 2024, 06:001 мин.
*WhatsApp получил ещё одну функцию, которую подглядел у Telegram — черновикиНе теряйте мысли
*WhatsApp добавил давно ожидаемую функцию — черновики сообщений. Теперь пользователи могут видеть несохранённые сообщения в своих чатах и отправлять их позже.
Если сообщение начато, рядом с чатом появится метка «Черновик» зелёным цветом и жирным шрифтом, а также предварительный текст сообщения. Такие черновики будут отображаться в начале списка чатов, что избавляет от необходимости пролистывать список в поисках незаконченных сообщений.
Функция доступна по всему миру и дополняет последние обновления *WhatsApp, включая встроенную адресную книгу и возможность создания кастомных списков для организации чатов.
*WhatsApp был создан Ян Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. С момента своего запуска оно стало одним из самых используемых мессенджеров в мире, с более чем 2,7 миллиарда активных пользователей.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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