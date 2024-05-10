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Опубликовано 10 мая 2024, 22:30
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WhatsApp получил масштабный редизайн для iOS и Android

Пора обновляться
Новое обновление WhatsApp принесло измененный дизайн в версии для iOS и Android, направленный на создание более «плавного и визуально привлекательного опыта».
WhatsApp получил масштабный редизайн для iOS и Android
© Ferra

Зеленый — это новый черный (или, скорее, зеленый — это новый… ну, зеленый) для WhatsApp. В обновлении зеленый цвет стал основным акцентным цветом приложения, заменив прежнюю палитру. Кнопки, значки уведомлений и другие элементы теперь будут выглядеть более зелеными.

Для пользователей Android обновление принесло более значительные визуальные изменения. Панель вкладок, ранее располагавшаяся в верхней части экрана, теперь находится внизу, повторяя оформление версии для iPhone.

© WhatsApp

WhatsApp предлагает теперь опцию «более темный темный режим», где используются более глубокие тона и высокая контрастность.

Помимо цветовых изменений, обновление включает в себя обновленные иконки и иллюстрации с более округлой эстетикой. Новые анимации и обои для чата также добавляют визуальный «шик».

Обновление прошло бета-тестирование и теперь распространяется по всему миру.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#WhatsApp
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#обновление
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#дизайн
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#IOS
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#ANDROID