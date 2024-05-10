WhatsApp получил масштабный редизайн для iOS и Android

WhatsApp получил масштабный редизайн для iOS и AndroidПора обновляться
Зеленый — это новый черный (или, скорее, зеленый — это новый… ну, зеленый) для WhatsApp. В обновлении зеленый цвет стал основным акцентным цветом приложения, заменив прежнюю палитру. Кнопки, значки уведомлений и другие элементы теперь будут выглядеть более зелеными.
Для пользователей Android обновление принесло более значительные визуальные изменения. Панель вкладок, ранее располагавшаяся в верхней части экрана, теперь находится внизу, повторяя оформление версии для iPhone.
WhatsApp предлагает теперь опцию «более темный темный режим», где используются более глубокие тона и высокая контрастность.
Помимо цветовых изменений, обновление включает в себя обновленные иконки и иллюстрации с более округлой эстетикой. Новые анимации и обои для чата также добавляют визуальный «шик».
Обновление прошло бета-тестирование и теперь распространяется по всему миру.