WhatsApp получил масштабный редизайн для iOS и Android

Зеленый — это новый черный (или, скорее, зеленый — это новый… ну, зеленый) для WhatsApp. В обновлении зеленый цвет стал основным акцентным цветом приложения, заменив прежнюю палитру. Кнопки, значки уведомлений и другие элементы теперь будут выглядеть более зелеными.

Для пользователей Android обновление принесло более значительные визуальные изменения. Панель вкладок, ранее располагавшаяся в верхней части экрана, теперь находится внизу, повторяя оформление версии для iPhone.