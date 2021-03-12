WhatsApp получит «фишку» Telegram

Сообщается, что пока команда WhatsApp работает над новой опцией, но она уже скоро запустится в мессенджере. Сейчас пользовательский интерфейс функции недоступен в приложении.

Стоит отметить, что ускоренное прослушивание сообщений появилось в Telegram ещё несколько лет назад — в 2018 году.

Напомним, до 15 мая пользователи WhatsApp должны принять новое соглашение, по которому все их данные будут отправляться Facebook. Если не принять его, то мессенджер заблокирует прочтение и отправку сообщений. Удалять аккаунт WhatsApp при этом не будет. Данное нововведение стало поводом для критики мессенджера в начале 2021 года.