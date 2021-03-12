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WhatsApp получит «фишку» Telegram
Спустя несколько лет
В сети появилась информация о том, что WhatsApp наконец получит «фишку» Telegram — возможность ускорять или замедлять проигрывание голосовых сообщений.
Сообщается, что пока команда WhatsApp работает над новой опцией, но она уже скоро запустится в мессенджере. Сейчас пользовательский интерфейс функции недоступен в приложении.
Стоит отметить, что ускоренное прослушивание сообщений появилось в Telegram ещё несколько лет назад — в 2018 году.
Напомним, до 15 мая пользователи WhatsApp должны принять новое соглашение, по которому все их данные будут отправляться Facebook. Если не принять его, то мессенджер заблокирует прочтение и отправку сообщений. Удалять аккаунт WhatsApp при этом не будет. Данное нововведение стало поводом для критики мессенджера в начале 2021 года.