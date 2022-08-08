WhatsApp получит функцию как в Instagram*

Выбор реакции должен появиться после просмотра статуса и свайпа вверх. Если кто-то отреагирует на ваше обновление статуса, эмодзи будет отправлен вам в виде сообщения. Это напоминает механику из Instagram (*принадлежит Meta, которую в РФ признали экстремистской организацией и запретили). Если вы ответите кому-то на сторис с помощью эмодзи, ему придёт уведомление об этом в директ.

Когда новая функция WhatsApp появится в стабильной версии, пока неясно.