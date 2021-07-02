WhatsApp получит полезную функцию при отправке видео

Сейчас WhatsApp автоматически сжимает видео во время отправки. Можно, конечно, отправить видеофайл как документ, тогда получится сохранить оригинальное качество.

Однако скоро всё станет удобнее. В бета-версии WhatsApp 2.21.14.6 для Android появилась новая опция. Пользователь может выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

Пока неясно, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.

Напомним, вчера стало известно, что WhatsApp не подтвердил локализацию данных российских пользователей на территории страны. Из-за этого против компании составят административные протоколы.