WhatsApp получит полезную функцию при отправке видео

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Сегодня в 12:56
WhatsApp получит полезную функцию при отправке видеоМожно будет отправить ролик в высоком качестве
СМИ сообщили, что скоро в WhatsApp можно будет выбирать качество отправляемых видеороликов. Это позволит скинуть кому-то видео в высшем качестве, что может быть полезно.
Сейчас WhatsApp автоматически сжимает видео во время отправки. Можно, конечно, отправить видеофайл как документ, тогда получится сохранить оригинальное качество.
Однако скоро всё станет удобнее. В бета-версии WhatsApp 2.21.14.6 для Android появилась новая опция. Пользователь может выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».
Пока неясно, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.
Напомним, вчера стало известно, что WhatsApp не подтвердил локализацию данных российских пользователей на территории страны. Из-за этого против компании составят административные протоколы.