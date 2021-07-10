WhatsApp получит удобную функцию при отправке фото

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WhatsApp получит удобную функцию при отправке фотоМожно будет выбирать качество
На днях стало известно, что скоро в WhatsApp появится возможность выбирать качество видео при отправке. Теперь оказалось, что в мессенджер добавят подобную опцию и для фото.
Сообщается, что WhatsApp уже тестирует эту функцию. Её можно будет опробовать в бете для Android под номером 2.21.14.16. Пользователи в будущем смогут выбирать качество загружаемых фотографий. Всего будет три опции:
- авто (это рекомендованный режим, находит баланс между качеством и сохранением трафика);
- лучшее качество;
- режим сохранения трафика.
Скоро новая функция должна появиться в стабильной версии мессенджера для обычных пользователей.
Напомним, в июле Роскомнадзор пригрозил WhatsApp, Twitter и Facebook штрафом за нелокализацию данных россиян на территории РФ.