WhatsApp получит удобную функцию при отправке фото

Сообщается, что WhatsApp уже тестирует эту функцию. Её можно будет опробовать в бете для Android под номером 2.21.14.16. Пользователи в будущем смогут выбирать качество загружаемых фотографий. Всего будет три опции:

авто (это рекомендованный режим, находит баланс между качеством и сохранением трафика);

лучшее качество;

режим сохранения трафика.

Скоро новая функция должна появиться в стабильной версии мессенджера для обычных пользователей.

Напомним, в июле Роскомнадзор пригрозил WhatsApp, Twitter и Facebook штрафом за нелокализацию данных россиян на территории РФ.