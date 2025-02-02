WhatsApp-пользователей вновь атаковали израильским шпионским ПО

Атака использовала вредоносный PDF-файл, отправленный через группы в WhatsApp, для получения доступа к телефонам. С тех пор WhatsApp пресекла атаку и уведомила пострадавших пользователей.

Франческо Канчеллато, главный редактор итальянского новостного издания, подтвердил, что он был одним из журналистов, ставших объектом атаки. Он получил соответствующее сообщение от WhatsApp.

WhatsApp сотрудничал с экспертами по кибербезопасности из Citizen Lab, чтобы отследить эту кампанию. Шпионская программа могла дать злоумышленникам полный доступ к телефону жертвы, включая сообщения, фотографии и контакты, а также позволяла тайно активировать камеру или микрофон.