WhatsApp поможет сохранить отношения? Учёные пришли к интересным выводам

Исследователи из Университета Райхмана в Израиле отметили, что речь идёт о тех пользователях мессенджеров, которые родились между 1965 и 1980 годами. Именно они начали общаться в приложениях в сравнительно позднем возрасте.

Исследование показало, что такие партнёры начали использовать мессенджер как новое место для ссор и примирения. Интересно то, что переписка в WhatsApp соответствовала трём моделям управления конфликтами. Так, люди, привыкшие к первой модели — избегание — прекращали общение после ссоры и в мессенджере, точно так же, как в реальности.

А вот для пар, которые часто занимаются рациональным управлением конфликтами, WhatsApp даёт возможность более внимательно «выслушать» точку зрения их второй половинки. «Иногда перечитывание переписки (во время ссоры) помогает мне понять мотивацию партнёра», — рассказал один из участников исследования. Для таких людей мессенджеры могут быть полезными.