WhatsApp пообещал не давать доступ к перепискам ни одному правительству

Сегодня в 21:27
1 мин.
WhatsApp пообещал не давать доступ к перепискам ни одному правительствуДаже для «защиты детей»
Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) заявил, что мессенджер не будет «снижать уровень безопасности» ради какого бы то ни было правительства.
Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми NSPCC раскритиковало WhatsApp за отказ предоставлять материалы для расследований и заявило, что зашифрованная переписка является фактором насилия над детьми. А планы британского правительства по поиску фотографий сексуального насилия над детьми включают возможное сканирование личных сообщений.
Кэткарт же заявил, что если бы правительство попросило ослабить приватность в мессенджере, было бы «очень глупо» согласиться. Он добавил, что необходимо поддерживать одинаковые стандарты конфиденциальности для WhatsApp во всех странах.