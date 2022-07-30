WhatsApp пообещал не давать доступ к перепискам ни одному правительству

Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми NSPCC раскритиковало WhatsApp за отказ предоставлять материалы для расследований и заявило, что зашифрованная переписка является фактором насилия над детьми. А планы британского правительства по поиску фотографий сексуального насилия над детьми включают возможное сканирование личных сообщений.

Кэткарт же заявил, что если бы правительство попросило ослабить приватность в мессенджере, было бы «очень глупо» согласиться. Он добавил, что необходимо поддерживать одинаковые стандарты конфиденциальности для WhatsApp во всех странах.