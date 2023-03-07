WhatsApp пообещал сделать свои правила пользования менее запутанными

Возможно, вы забыли, но не так давно новые правила пользования WhatsApp были в центре обсуждений. Мессенджер даже заявил, что пользователи потеряют доступ к части функций, если не согласятся с новыми условиями. Позже WhatsApp пояснил, что политика не будет применяться к обычным пользователям, а в конечном итоге отказался от своих планов по ограничению функциональности вообще.

В ответ на спорное изменение политики Комиссия ЕС направила WhatsApp письмо с просьбой «убедиться, что пользователи понимают, с чем они соглашаются и как используются их личные данные». Теперь мессенджер согласился внести некоторые изменения в способ развёртывания пользовательских соглашений и теперь будет включать возможность отклонять изменения политики.