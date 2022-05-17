WhatsApp потребует доплату за работу на нескольких устройствах

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WhatsApp потребует доплату за работу на нескольких устройствахИ это будет доступно не всем
Авторы портала WABetaInfo обнаружили доказательства существования подписки WhatsApp Premium. Она будет доступна только для бизнеса и включит в себя долгожданную функцию.
Подписка для бизнес-аккаунтов позволит компаниям использовать дополнительные функции, такие как возможность привязать до 10 устройств к одной и той же учётной записи WhatsApp. Помимо этого, подписка предложит возможность создания именной уникальной пользовательской ссылки. Компании уже могут использовать короткие ссылки, чтобы клиенты могли связаться с ними, но WhatsApp Premium позволит бизнес-аккаунтам создавать собственные варианты, например, wa.me/name_of_company.
Сколько будет стоить подписка, пока неясно. Известно лишь то, что она находится в стадии разработки для Android, iOS и ПК. О том, когда выйдет финальный релиз, тоже информации нет.