WhatsApp потребует доплату за работу на нескольких устройствах

Подписка для бизнес-аккаунтов позволит компаниям использовать дополнительные функции, такие как возможность привязать до 10 устройств к одной и той же учётной записи WhatsApp. Помимо этого, подписка предложит возможность создания именной уникальной пользовательской ссылки. Компании уже могут использовать короткие ссылки, чтобы клиенты могли связаться с ними, но WhatsApp Premium позволит бизнес-аккаунтам создавать собственные варианты, например, wa.me/name_of_company.

Сколько будет стоить подписка, пока неясно. Известно лишь то, что она находится в стадии разработки для Android, iOS и ПК. О том, когда выйдет финальный релиз, тоже информации нет.