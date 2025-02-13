Приложения
Опубликовано 13 февраля 2025, 10:30
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*WhatsApp позволит обычным людям привязывать сторонник профили к своим аккаунтам

Пока в бета-версии
*WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям привязывать свои профили в социальных сетях к своим аккаунтам. Эта функция, ранее доступная только для бизнес-аккаунтов, теперь разрабатывается для обычных пользователей.
*WhatsApp позволит обычным людям привязывать сторонник профили к своим аккаунтам
© Ferra

Функция, замеченная в бета-версии WhatsApp для iPhone порталом WABetaInfo, позволит пользователям добавлять ссылки на свои страницы в социальных сетях прямо в профиль WhatsApp. Изначально поддерживается только Instagram, но позже могут быть добавлены и другие платформы, такие какFacebook и *Threads.

В отличие от WhatsApp Business, который требует верификации для привязки аккаунтаInstagram, новая опция не будет требовать от пользователей входа в систему.

Однако *Meta может ввести шаг проверки до официального релиза

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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