WhatsApp позволит обычным людям привязывать сторонник профили к своим аккаунтам

Функция, замеченная в бета-версии WhatsApp для iPhone порталом WABetaInfo, позволит пользователям добавлять ссылки на свои страницы в социальных сетях прямо в профиль WhatsApp. Изначально поддерживается только Instagram, но позже могут быть добавлены и другие платформы, такие какFacebook и *Threads.

В отличие от WhatsApp Business, который требует верификации для привязки аккаунтаInstagram, новая опция не будет требовать от пользователей входа в систему.

Однако *Meta может ввести шаг проверки до официального релиза

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена