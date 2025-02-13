WhatsApp позволит обычным людям привязывать сторонник профили к своим аккаунтам

Опубликовано 13 февраля 2025, 10:301 мин.
*WhatsApp позволит обычным людям привязывать сторонник профили к своим аккаунтамПока в бета-версии
*WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям привязывать свои профили в социальных сетях к своим аккаунтам. Эта функция, ранее доступная только для бизнес-аккаунтов, теперь разрабатывается для обычных пользователей.
Функция, замеченная в бета-версии WhatsApp для iPhone порталом WABetaInfo, позволит пользователям добавлять ссылки на свои страницы в социальных сетях прямо в профиль WhatsApp. Изначально поддерживается только Instagram, но позже могут быть добавлены и другие платформы, такие какFacebook и *Threads.
В отличие от WhatsApp Business, который требует верификации для привязки аккаунтаInstagram, новая опция не будет требовать от пользователей входа в систему.
Однако *Meta может ввести шаг проверки до официального релиза
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена