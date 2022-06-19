WhatsApp позволит вам "закрыть рот" отдельному человеку в групповом звонке

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WhatsApp позволит вам "закрыть рот" отдельному человеку в групповом звонкеИ не только
WhatsApp выпустил несколько новых функций, включая возможность отключать звук отдельных личностей во время групповых звонков. Если все продолжится в таком духе, то функционал мессенджера уже не будет таким “порезанным” в сравнении с другими.
В дополнение к новой функции отключения звука, WhatsApp теперь позволяет отправлять сообщения конкретным людям во время группового звонка. WhatsApp также внедряет новый баннер, который предупредит вас о том, что кто-то новый присоединился к разговору после того, как он уже начался.
Ранее WhatsApp объявил, что теперь вы можете выбирать, какие контакты могут видеть фотографию вашего профиля, информацию о вас и статус, который показывает, когда вы в последний раз были активны в мессенджере.