WhatsApp продолжает терять свои позиции среди мессенджеров

Отмечается, что люди начали устанавливать мессенджер Signal больше, чем обычно. Сейчас Signal является самым быстрорастущим приложением во всём мире по части загрузок и количества активных пользователей в месяц.

Telegram, в свою очередь, находится на втором месте в мире по числу активных пользователей за месяц. Загрузки и Signal, и Telegram увеличиваются день ото дня.

Новые правила WhatsApp вступают в силу 15 мая. Если их не принять, пользоваться мессенджером полноценно не выйдет.