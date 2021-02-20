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Сегодня в 16:33
WhatsApp рассказал, что случится с теми, кто не примет новое соглашение
Они не смогут читать сообщения
В начале года команда WhatsApp попыталась ввести новые правила пользовательского соглашения, согласно которым Facebook получала бы все данные людей. Это вызвало отток пользователей из приложения, но новое соглашение всё равно нужно принять до 15 мая. Команда WhatsApp рассказала, что случится с теми, кто этого не сделает.
Если пользователь откажется от новых условий после 15 мая, в течение нескольких недель он продолжит получать звонки и уведомления, но не сможет читать или отправлять сообщения. Что случится по истечении этого срока, не до конца ясно. По правилам WhatsApp, аккаунт удаляется, что если остаётся неактивным в течение 120 дней. Вероятно, это и случится с теми, кто не согласится с нововведениями.
Стоит отметить, что WhatsApp уже много лет обменивается данными с Facebook. Теперь он будет отправлять компании данные о платежах и транзакциях, чтобы она могла лучше настраивать таргетированную рекламу.