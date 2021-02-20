WhatsApp рассказал, что случится с теми, кто не примет новое соглашение

Если пользователь откажется от новых условий после 15 мая, в течение нескольких недель он продолжит получать звонки и уведомления, но не сможет читать или отправлять сообщения. Что случится по истечении этого срока, не до конца ясно. По правилам WhatsApp, аккаунт удаляется, что если остаётся неактивным в течение 120 дней. Вероятно, это и случится с теми, кто не согласится с нововведениями.

Стоит отметить, что WhatsApp уже много лет обменивается данными с Facebook. Теперь он будет отправлять компании данные о платежах и транзакциях, чтобы она могла лучше настраивать таргетированную рекламу.