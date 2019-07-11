WhatsApp разрешил изменять отправленные фото

Пока опция находится на стадии бета-тестирования. Изменять изображения можно будет как в групповых чатах, так и в индивидуальных. Сообщается, что данная функция позволяет сохранить место на смартфоне, ведь пользователю не придётся создавать копию фотографии в галерее. При этом мессенджер будет хранить как оригинал, так и отредактированную версию.

Кнопка «редактировать» видна только при полноэкранном просмотре фотографии. С помощью специального меню можно будет добавить на изображение эмодзи, рисунок, надпись или обрезать его. Функцию будут поддерживать версии приложения и для iOS, и для Android. Когда именно она появится у всех пользователей — неизвестно.