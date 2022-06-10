WhatsApp разрешил объединяться в группы до 512 человек

Ранее СМИ сообщили о появлении этой функции для ограниченного числа бета-тестеров. Сегодня же WhatsApp, наконец, предоставляет возможность создавать группы численностью до 512 человек всем пользователям последних версий приложения.

Чтобы проверить, что нововведение уже включено для вашей учётной записи WhatsApp, нужно попробовать создать группу и проверить, сколько людей можно добавить в неё. Эта функция была выпущена почти для всех пользователей и будет доступна всем в течение 24 часов, поэтому стоит обновить WhatsApp.