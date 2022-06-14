WhatsApp разрешил переносить историю сообщений с Android на iPhone

Обновление помогает решить давнюю проблему WhatsApp — исторически было сложно переносить чаты между двумя мобильными операционными системами.

Пока процесс переноса работает только на новых iPhone или iPhone со сброшенными настройками. Используется приложение Move to iOS. Во время настройки айфона нужно выбрать опцию «Перенести данные с Android», а затем следовать инструкциям. Как только iPhone будет полностью настроен, нужно открыть WhatsApp и войти в систему, используя тот же номер телефона. Должна появиться вся история чатов.

Для переноса вам потребуется Android 5 или более поздняя версия и iOS 15.5.