WhatsApp разрешил шифровать резервные копии сообщений

Обновление придёт на iOS и Android в ближайшие недели. Сейчас резервные копии WhatsApp отправляются на Google Drive или iCloud. Нововведение защитит их, делая копии сообщений нечитаемыми без ключа шифрования. Этот 64-значный ключ или пароль, связанный с ним, будут предлагать создать пользователям WhatsApp.

Сообщается, что WhatsApp — первый глобальный мессенджер такого масштаба, который предлагает обмен зашифрованными сообщениями и шифрование резервных копий. Решение этой задачи было действительно технически сложным, как говорят в Facebook.

Отмечается, что система разработана таким образом, чтобы никто, кроме владельца учётной записи, не мог получить доступ к резервной копии.