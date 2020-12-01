WhatsApp разрешил устанавливать индивидуальный фон в каждый чат

Сообщается, что нет никакого лимита на кастомные обои для чатов. WhatsApp предлагает сделать диалоги более персонализированными и устанавливать особенные фоны в чаты с самыми важными людьми. Благодаря нововведению будет сложнее спутать диалоги и отправить сообщение не тому.

WhatsApp также представил больше фонов по умолчанию. Кроме того, пользователи могут установить отдельные обои и для светлого, и для тёмного режимов.

Ещё одно нововведение — быстрый поиск по стикерам. Можно использовать для поиска текст или эмодзи, а также просматривать стикеры по категориям.