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Сегодня 16:42
WhatsApp разрешил устанавливать индивидуальный фон в каждый чат
А ещё добавил поиск по стикерам
Команда WhatsApp объявила, что в мессенджере появилась возможность устанавливать индивидуальный фон в каждый чат. Благодаря этому пользователям будет легче различать диалоги с разными людьми.
Сообщается, что нет никакого лимита на кастомные обои для чатов. WhatsApp предлагает сделать диалоги более персонализированными и устанавливать особенные фоны в чаты с самыми важными людьми. Благодаря нововведению будет сложнее спутать диалоги и отправить сообщение не тому.
WhatsApp также представил больше фонов по умолчанию. Кроме того, пользователи могут установить отдельные обои и для светлого, и для тёмного режимов.
Ещё одно нововведение — быстрый поиск по стикерам. Можно использовать для поиска текст или эмодзи, а также просматривать стикеры по категориям.