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17:10, 14 января 2023
1 мин.

WhatsApp разрешит безопасно переносить историю чатов на новый телефон без Google «Диска»

Пока функция тестируется

WhatsApp выпустил очередную бета-версию. Авторы Wabetainfo нашли в ней кое-что любопытное.

WhatsApp разрешит безопасно переносить историю чатов на новый телефон без Google «Диска»

Фото: Unsplash

Выяснилось, что WhatsApp тестирует функцию, благодаря которой упростится перенос истории чатов на новый Android-телефон без использования Google «Диска». Сейчас для переноса данных мессенджера используется облачное хранилище.

Вот как может выглядеть новая опция:

WhatsApp разрешит безопасно переносить историю чатов на новый телефон без Google «Диска»

Wabetainfo

Функция находится в стадии разработки, её выпуск планируется в будущем обновлении приложения.

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