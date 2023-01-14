17:10, 14 января 2023
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WhatsApp разрешит безопасно переносить историю чатов на новый телефон без Google «Диска»Пока функция тестируется
WhatsApp выпустил очередную бета-версию. Авторы Wabetainfo нашли в ней кое-что любопытное.
Фото: Unsplash
Выяснилось, что WhatsApp тестирует функцию, благодаря которой упростится перенос истории чатов на новый Android-телефон без использования Google «Диска». Сейчас для переноса данных мессенджера используется облачное хранилище.
Вот как может выглядеть новая опция:
Wabetainfo
Функция находится в стадии разработки, её выпуск планируется в будущем обновлении приложения.