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WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера
Раньше было только в приложении
В приложении WhatsApp голосовые и видеозвонки доступны уже давно. Теперь их поддержка приходит и в десктопную версию мессенджера.
Как пишет XDA-Developers, команда WhatsApp сейчас работает над добавлением опции в настольную версию сервиса. Разработчики уже начали тестировать голосовые и видеозвонки в бете мессенджера на небольшом количестве пользователей. На скриншотах видно, что в WhatsApp появились новые кнопки вверху окошка с чатом в десктопном и веб-клиенте. Можно нажать на эти кнопки и совершить звонок выбранному контакту.
Для пользователя на принимающей стороне будет появляться всплывающее окно со входящим вызовом. В окне будет видно имя абонента и фото его профиля.
Когда состоится официальный релиз функции, пока неизвестно. Но, вероятно, в ближайшие недели.