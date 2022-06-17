WhatsApp разрешит прятать информацию о себе от определённых людей

Помимо фото профиля опция будет касаться описания аккаунта, информации о «Был(-а)...» и статуса. До сих пор вы могли выбрать, чтобы эти данные были видны: 1) всем, 2) вашим контактам 3) полностью скрыты. Но теперь появилась ещё одна опция: «Мои контакты, кроме…». То есть можно создать «чёрный список», в который можно добавить определённых людей.

Недавно в WhatsApp также появилась возможность перенести чаты с устройства Android на iPhone. Также был увеличен максимальный размер группы с 256 до 512 человек.