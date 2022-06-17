WhatsApp разрешит прятать информацию о себе от определённых людей

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WhatsApp разрешит прятать информацию о себе от определённых людейФото профиля, статус и т.д.
WhatsApp внедряет новые настройки конфиденциальности, чтобы предоставить пользователям больший контроль над тем, кто может видеть их фото профиля и другую информацию. Нововведение становится доступно всем пользователям.
Помимо фото профиля опция будет касаться описания аккаунта, информации о «Был(-а)...» и статуса. До сих пор вы могли выбрать, чтобы эти данные были видны: 1) всем, 2) вашим контактам 3) полностью скрыты. Но теперь появилась ещё одна опция: «Мои контакты, кроме…». То есть можно создать «чёрный список», в который можно добавить определённых людей.
Недавно в WhatsApp также появилась возможность перенести чаты с устройства Android на iPhone. Также был увеличен максимальный размер группы с 256 до 512 человек.