WhatsApp разрешит прятать свой онлайн ото всех

Или от тех, от кого вы хотите спрятаться

В бета-версии WhatsApp обнаружили интересную вещь. В мессенджере можно будет «спрятаться» от посторонних глаз, а точнее, скрыть свой онлайн от всех.