WhatsApp разрешит прятать свой онлайн ото всех

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WhatsApp разрешит прятать свой онлайн ото всехИли от тех, от кого вы хотите спрятаться
В бета-версии WhatsApp обнаружили интересную вещь. В мессенджере можно будет «спрятаться» от посторонних глаз, а точнее, скрыть свой онлайн от всех.
Оказывается, функция, которая разрабатывалась для версии WhatsApp для iOS, теперь доступна и для Android. Эта функция заключается в возможности скрыть свой онлайн-статус. В WhatsApp появится новый раздел «Настройка конфиденциальности», который позволит вам выбрать, от кого скрывать онлайн: ото «всех» или от того же круга лиц, которые не видят, когда вы были в сети.
Пока функция недоступна в последней бета-версии — есть только намек на то, что она находится в разработке. Когда она появится в публичной версии WhatsApp, неясно.