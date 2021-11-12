WhatsApp разрешит «прятаться» от конкретных людей

Над функцией активно работали в течение нескольких месяцев, и теперь она, наконец, доступна для бета-тестирования. Когда нововведение появится в стабильной сборке, сказать сложно. Процесс внедрения может занять несколько месяцев.

Новая функция позволит скрывать свой статус «Был(а) сегодня в N часов» («last seen»). Можно будет создать чёрный список контактов или просто указать определённые контакты, чтобы они не могли увидеть ваш статус. При этом, если вы для кого-то ограничите свой статус, то и его статус тоже больше не сможете увидеть.

Недавно также разработчики обнаружили свидетельства того, что WhatsApp работает над внедрением Сообществ с администраторами.