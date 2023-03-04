WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки

Стало известно, что мессенджер работает над функцией, которая позволит пользователям редактировать уже отправленные текстовые сообщения. Эта возможность будет доступна только в течение 15 минут после отправки.

Пока функция находится в стадии тестирования. Когда она будет развёрнута для всех пользователей окончательно, неясно.