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13:41, 04 марта 2023
1 мин.

WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки

Наконец-то

В Telegram вы спокойно можете отредактировать сообщение после отправки. Так можно, например, исправить ошибку или удалить что-то лишнее. В WhatsApp такой функции нет, но вскоре она появится.

WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки

Фото: Unsplash

Стало известно, что мессенджер работает над функцией, которая позволит пользователям редактировать уже отправленные текстовые сообщения. Эта возможность будет доступна только в течение 15 минут после отправки.

Пока функция находится в стадии тестирования. Когда она будет развёрнута для всех пользователей окончательно, неясно.

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