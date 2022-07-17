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WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатов

Удобная опция
Авторы портала WABetaInfo по традиции разбирают бета-версии WhatsApp для Android. Теперь они нашли там нововведение, касающееся исчезающих сообщений.
WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатов

Сейчас при включении функции «Исчезающие сообщения» можно настроить исчезновение сообщений через 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки. Можно также включить исчезновение сообщений по умолчанию для всех новых индивидуальных чатов.

Теперь в бета-версии WhatsApp в настройках таймера сообщений появился новый флажок:

WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатов

Как можно видеть на этом снимке экрана, наконец-то мессенджер позволит установить таймер сообщений к нескольким чатам одновременно. Функция поможет пользователям быстро преобразовать некоторые чаты в те, что поддерживают исчезновение сообщений. Если установите таймер сообщений к некоторым чатам с помощью этой функции, все новые сообщения в них будут исчезать.

Когда опция появится в стабильной версии приложения, пока неясно.

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