WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатов

Сейчас при включении функции «Исчезающие сообщения» можно настроить исчезновение сообщений через 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки. Можно также включить исчезновение сообщений по умолчанию для всех новых индивидуальных чатов.

Теперь в бета-версии WhatsApp в настройках таймера сообщений появился новый флажок: