WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатов

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WhatsApp разрешит включать исчезновение сообщений сразу для нескольких чатовУдобная опция
Авторы портала WABetaInfo по традиции разбирают бета-версии WhatsApp для Android. Теперь они нашли там нововведение, касающееся исчезающих сообщений.
Сейчас при включении функции «Исчезающие сообщения» можно настроить исчезновение сообщений через 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки. Можно также включить исчезновение сообщений по умолчанию для всех новых индивидуальных чатов.
Теперь в бета-версии WhatsApp в настройках таймера сообщений появился новый флажок:
Как можно видеть на этом снимке экрана, наконец-то мессенджер позволит установить таймер сообщений к нескольким чатам одновременно. Функция поможет пользователям быстро преобразовать некоторые чаты в те, что поддерживают исчезновение сообщений. Если установите таймер сообщений к некоторым чатам с помощью этой функции, все новые сообщения в них будут исчезать.
Когда опция появится в стабильной версии приложения, пока неясно.