WhatsApp решил прекратить работу старого приложения для macOS

Как сообщает WABetaInfo, пользователям устаревшего приложения сообщили, что оно перестанет поддерживаться через 54 дня (на момент написания материала). Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp на Mac, пользователям «необходимо перейти на новое приложение на базе Catalyst».

Новое приложение для macOS обеспечивает более «интегрированный опыт», работая на macOS, а не как веб-приложение, пишут СМИ. Этот переход решает проблемы производительности и обеспечивает более плавный и отзывчивый пользовательский опыт по сравнению с вариантом Electron, которое подвергалось критике за «ограничения и менее эффективную работу».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена