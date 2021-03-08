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Сегодня в 14:07

WhatsApp сделает переписку защищённее

Можно будет ставить пароли на резервные копии
Команда WhatsApp работает над тем, чтобы сделать переписку защищённее. Мессенджер позволит установить пароль на резервные копии чатов.

Новая опция будет шифровать резервные копии чатов, делая их доступными только для одного пользователя. Источники из WABetaInfo сообщили, что команда мессенджера работает над функцией ещё с прошлого года. Теперь инсайдеры опубликовали скриншоты, на которых показано, как опция выглядела бы в приложении для iOS и Android.

Установленный пользователем пароль понадобится при восстановлении резервной копии. Приложение также потребует подтвердить номер телефона. Отмечается, что WhatsApp не будет помогать, если пользователь забудет пароль.

Стоит отметить, что текущие чаты в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, то есть прочитать сообщения могут только отправитель и получатель. Однако на резервные копии, которые хранятся в Google Drive и iCloud, это сейчас не распространяется.