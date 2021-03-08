WhatsApp сделает переписку защищённее
Новая опция будет шифровать резервные копии чатов, делая их доступными только для одного пользователя. Источники из WABetaInfo сообщили, что команда мессенджера работает над функцией ещё с прошлого года. Теперь инсайдеры опубликовали скриншоты, на которых показано, как опция выглядела бы в приложении для iOS и Android.
As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021
The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.
It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX
Установленный пользователем пароль понадобится при восстановлении резервной копии. Приложение также потребует подтвердить номер телефона. Отмечается, что WhatsApp не будет помогать, если пользователь забудет пароль.
Стоит отметить, что текущие чаты в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, то есть прочитать сообщения могут только отправитель и получатель. Однако на резервные копии, которые хранятся в Google Drive и iCloud, это сейчас не распространяется.