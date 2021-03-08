WhatsApp сделает переписку защищённее

Установленный пользователем пароль понадобится при восстановлении резервной копии. Приложение также потребует подтвердить номер телефона. Отмечается, что WhatsApp не будет помогать, если пользователь забудет пароль.

Стоит отметить, что текущие чаты в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, то есть прочитать сообщения могут только отправитель и получатель. Однако на резервные копии, которые хранятся в Google Drive и iCloud, это сейчас не распространяется.