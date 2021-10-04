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WhatsApp сделает прослушивание голосовых сообщений менее раздражающим

Появится полезная функция
WhatsApp в скором времени может представить функцию, которая упрощает прослушивание голосовых сообщений, предоставляя пользователям больше свободы.
WhatsApp сделает прослушивание голосовых сообщений менее раздражающим

Функция является, по сути, проигрывателем голосовых сообщений. Благодаря нему пользователи смогут слушать голосовое сообщение и переключаться между чатами, заходить туда, куда им хочется. В настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя. Если вы покинете этот экран, сообщение перестанет воспроизводиться.

Похоже, что эта функция не потребует значительного изменения дизайна, однако несколько доработок пользовательского интерфейса всё же будут сделаны. По скриншоту видно, что сверху приложения будет отображаться панель воспроизведения. Она позволит поставить сообщение на паузу.

WhatsApp сделает прослушивание голосовых сообщений менее раздражающим

WABetaInfo

Пока неясно, можно ли будет с такой функцией и вовсе покинуть приложение, продолжая слушать голосовое сообщение. Когда нововведение появится у всех пользователей, неясно.