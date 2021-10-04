WhatsApp сделает прослушивание голосовых сообщений менее раздражающим

Функция является, по сути, проигрывателем голосовых сообщений. Благодаря нему пользователи смогут слушать голосовое сообщение и переключаться между чатами, заходить туда, куда им хочется. В настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя. Если вы покинете этот экран, сообщение перестанет воспроизводиться.

Похоже, что эта функция не потребует значительного изменения дизайна, однако несколько доработок пользовательского интерфейса всё же будут сделаны. По скриншоту видно, что сверху приложения будет отображаться панель воспроизведения. Она позволит поставить сообщение на паузу.