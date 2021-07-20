WhatsApp сделал групповые звонки удобнее

Как пишет издание Engadget, пользователь WhatsApp сможет приходить и уходить из звонка по желанию, если его пригласили вначале. Также появилась информация на экране, которая показывает, кто участвует в звонке и приглашён в него. Пользователь может спокойно нажать на кнопку «игнорировать» для звонка — он всё равно сможет в него вернуться позже.

Сегодня также стало известно, что бывшие разработчики WhatsApp создали собственное приложение HalloApp для общения без какой-либо рекламы и с поддержкой сквозного шифрования.