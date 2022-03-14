WhatsApp станет удобнее для использования

Отмечается, что некоторые пользователи могут увидеть эту обновлённую страницу с контактной информацией даже в стабильной версии приложения.

Ещё мессенджер готовит к выпуску функцию под названием «Бизнес рядом». Она позволит пользователям искать близлежащие бизнесы, такие как рестораны, продуктовые магазины, магазины одежды и многое другое.