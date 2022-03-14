WhatsApp станет удобнее для использования

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WhatsApp станет удобнее для использованияТестируется новый интерфейс
WhatsApp для iOS начал тестировать новую страницу с контактной информацией. Это должно сделать приложение удобнее.
Это нововведение доступно для публичных бета-тестеров с версией 22.6.0.73. Обновлённый интерфейс аналогичен тому, что был реализован для бизнес-аккаунтов в августе. На новой странице контактной информации появятся кнопки большего размера для звонков, а также новый ярлык для поиска по сообщениям.
Отмечается, что некоторые пользователи могут увидеть эту обновлённую страницу с контактной информацией даже в стабильной версии приложения.
Ещё мессенджер готовит к выпуску функцию под названием «Бизнес рядом». Она позволит пользователям искать близлежащие бизнесы, такие как рестораны, продуктовые магазины, магазины одежды и многое другое.
Источник: 9to5mac