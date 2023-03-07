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19:54, 07 марта 2023
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WhatsApp станет удобнее для использования на планшетах

Наконец можно будет легко переключаться по чатам

WhatsApp начал тестировать совершенно новую функцию для планшетов, работающих на операционной системе Android. Она называется Split View и позволяет разделить экран на два окна.

WhatsApp станет удобнее для использования на планшетах

Фото: Unsplash

Опцию уже начали тестировать в бета-версии приложения. Благодаря нововведению пользователи смогут одновременно просматривать и использовать два разных раздела мессенджера. Так можно легко переключаться на другие чаты, их список виден на экране.

WhatsApp станет удобнее для использования на планшетах

WABetaInfo

К сожалению, до сих пор неясно, когда эта функция появится в стабильной сборке.

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