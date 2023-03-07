WhatsApp станет удобнее для использования на планшетах

19:54, 07 марта 2023
1 мин.
WhatsApp станет удобнее для использования на планшетахНаконец можно будет легко переключаться по чатам
WhatsApp начал тестировать совершенно новую функцию для планшетов, работающих на операционной системе Android. Она называется Split View и позволяет разделить экран на два окна.
Фото: Unsplash
Опцию уже начали тестировать в бета-версии приложения. Благодаря нововведению пользователи смогут одновременно просматривать и использовать два разных раздела мессенджера. Так можно легко переключаться на другие чаты, их список виден на экране.
WABetaInfo
К сожалению, до сих пор неясно, когда эта функция появится в стабильной сборке.