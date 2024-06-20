WhatsApp теперь можно настроить на отправку качественных фото по умолчанию

WhatsApp лишь недавно ввел возможность отправки "HD-фотографий", но пользователям приходилось каждый раз выбирать эту опцию. Теперь же пользователи iOS и Android могут включить HD-медиа по умолчанию через меню "Хранение и данные" в настройках. Это означает, что фотографии будут сохранять свое оригинальное разрешение, например 3024×4032 пикселя для фотографий iPhone, с минимальным сжатием.

Помимо фотографий, эта функция распространяется и на видео. WhatsApp может отправлять видео в разрешении 720p..