WhatsApp теперь можно настроить на отправку качественных фото по умолчанию

Опубликовано 20 июня 2024, 06:45
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WhatsApp теперь можно настроить на отправку качественных фото по умолчаниюИ видео
WhatsApp вводит новую функцию, позволяющую устанавливать HD-качество по умолчанию при отправке медиафайлов. Это обновление позволяет пользователям сохранять исходное разрешение фотографий и более высокое качество видео без необходимости каждый раз вручную выбирать опцию.
WhatsApp лишь недавно ввел возможность отправки "HD-фотографий", но пользователям приходилось каждый раз выбирать эту опцию. Теперь же пользователи iOS и Android могут включить HD-медиа по умолчанию через меню "Хранение и данные" в настройках. Это означает, что фотографии будут сохранять свое оригинальное разрешение, например 3024×4032 пикселя для фотографий iPhone, с минимальным сжатием.
Помимо фотографий, эта функция распространяется и на видео. WhatsApp может отправлять видео в разрешении 720p..