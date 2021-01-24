WhatsApp убрал удобную функцию для передачи фото и видео

После того, как сделаешь фото в Google Camera, оно появляется в режиме превью в правом углу экрана. Если свайпнуть по снимку вверх появятся иконки других приложений, куда можно отправить фотографию. В настройках Google Camera можно включить или выключить нужные иконки приложений.

В среду начало приходить обновление WhatsApp версии 2.21.1.13. После установки апдейта иконка мессенджера полностью исчезла из опции Google Camera.

Отмечается, что это изменение произошло не со стороны Google. Пока неясно, была ли это ошибка со стороны WhatsApp или запланированное обновление.