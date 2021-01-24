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WhatsApp убрал удобную функцию для передачи фото и видео
В Google Camera больше нет иконки мессенджера, чтобы быстро поделиться снимком
В 2019 году в приложении Google Camera появилась удобная опция, которая позволяла быстро поделиться последним фото или видео с другим приложением. С обновлением WhatsApp для Android на этой неделе данная функция перестала работать для мессенджера.
После того, как сделаешь фото в Google Camera, оно появляется в режиме превью в правом углу экрана. Если свайпнуть по снимку вверх появятся иконки других приложений, куда можно отправить фотографию. В настройках Google Camera можно включить или выключить нужные иконки приложений.
В среду начало приходить обновление WhatsApp версии 2.21.1.13. После установки апдейта иконка мессенджера полностью исчезла из опции Google Camera.
Отмечается, что это изменение произошло не со стороны Google. Пока неясно, была ли это ошибка со стороны WhatsApp или запланированное обновление.