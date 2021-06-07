WhatsApp упростит вход в аккаунт с нового устройства

Авторы WABetaInfo обнаружили доказательства существования новой функции под названием Flash Calls в последней бета-версии WhatsApp для Android. Эта опция позволит быстро верифицировать учётную запись WhatsApp и войти в систему.

Для использования этого метода приложению понадобятся разрешения на доступ к звонкам. В настоящее время пользователю необходимо ответить на звонок, прослушать уникальный одноразовый код доступа, а затем ввести его в WhatsApp. В будущем мессенджер сможет проводит верификацию автоматически, то есть отвечать на звонок не надо будет.

Когда новая функция станет доступна всем пользователям, неизвестно.