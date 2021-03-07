WhatsApp ускорит самоуничтожение сообщений

Если активировать эту функцию, все отправленные сообщения автоматически исчезнут через 24 часа. Конечно, пока нет гарантии, что WhatsApp выкатит эту опцию в стабильной версии. Сейчас в приложении существует семидневное автоудаление сообщений.

Также WhatsApp работает над функцией самоуничтожающихся фотографий и видео. Такие медиафайлы нельзя экспортировать или скопировать из чата. Единственное — WhatsApp не отслеживает попытки сделать скриншот. По мнению некоторых пользователей, это обстоятельство делает опцию бесполезной.

Пока опция недоступна для пользователей, и даты релиза у неё нет. Исчезающие сообщения же стали доступны в ноябре 2021 года.