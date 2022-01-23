WhatsApp усложнит вход в настольную и веб-версии

Портал WABetaInfo сообщил, что WhatsApp разрабатывает возможность добавления двухэтапной верификации в эти версии. Это должно улучшить безопасность и усложнить вход в аккаунты для недоброжелателей.

В будущем пользователи WhatsApp смогут получать доступ к приложению с рабочего стола или из браузера без необходимости иметь телефон поблизости. Не нужно будет даже, чтобы он был включен. Этот шаг добавит удобств, но также может подвергнуть пользователей риску. Поэтому вводится двухэтапная верификация.

Так, при регистрации аккаунта WhatsApp, после ввода шестизначного кода будет требоваться персональный PIN для входа в учётную запись. Впрочем, двухэтапную верификацию можно будет и отключить в настройках.