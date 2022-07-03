WhatsApp увеличит время, в течение которого можно удалять сообщения

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WhatsApp увеличит время, в течение которого можно удалять сообщенияДо двух дней и 12 часов
Ресурс WABetaInfo снова поделился нововведениями в бета-версиях WhatsApp. На этот раз они касаются времени, в течение которого можно удалять сообщения.
Ранее журналисты уже рассказывали, что WhatsApp планирует использовать другое ограничение по времени для опции «удалить для всех»: 2 дня и 12 часов. Теперь наконец эта возможность появилась у некоторых бета-тестеров.
Предыдущий лимит составлял 1 час 8 минут и 16 секунд. Теперь же авторы WABetaInfo попытались удалить сообщение, отправленное за день до теста, и это сработало. Они подтверждают, что новое ограничение по времени действительно составляет 2 дня и 12 часов.
WhatsApp также работает над возможностью удалять любое сообщение в группах, если пользователь является администратором.