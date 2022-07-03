WhatsApp увеличит время, в течение которого можно удалять сообщения

Предыдущий лимит составлял 1 час 8 минут и 16 секунд. Теперь же авторы WABetaInfo попытались удалить сообщение, отправленное за день до теста, и это сработало. Они подтверждают, что новое ограничение по времени действительно составляет 2 дня и 12 часов.

WhatsApp также работает над возможностью удалять любое сообщение в группах, если пользователь является администратором.