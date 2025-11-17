WhatsApp* в Европе позволит переписываться с пользователям других мессенджеров

Опубликовано 17 ноября 2025, 13:301 мин.
WhatsApp* в Европе позволит переписываться с пользователям других мессенджеровЧаты с третьими лицами
Meta* анонсировала новую функцию для пользователей WhatsApp* в Европейском союзе — third-party chats. Она создается в рамках требований DMA, согласно которым мессенджеры должны быть «совместимы» с другими приложениями.
В ближайшие месяцы пользователи WhatsApp* в Европе смогут напрямую общаться с людьми, использующими приложения BirdyChat и Haiket. Meta* подчеркнула, что разработка этой функции заняла более трёх лет совместно с европейскими мессенджерами и Европейской комиссией.
Компания выделила три ключевых принципа нового решения: «Безопасность и конфиденциальность», «Простота использования», «Доступность в Европе».
Чаты с третьими лицами появятся на Android и iOS. После включения пользователи смогут обмениваться текстом, голосовыми сообщениями, фото, видео и файлами. Подключение к другим мессенджерам — опционально.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена