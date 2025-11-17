WhatsApp* в Европе позволит переписываться с пользователям других мессенджеров

В ближайшие месяцы пользователи WhatsApp* в Европе смогут напрямую общаться с людьми, использующими приложения BirdyChat и Haiket. Meta* подчеркнула, что разработка этой функции заняла более трёх лет совместно с европейскими мессенджерами и Европейской комиссией.

Компания выделила три ключевых принципа нового решения: «Безопасность и конфиденциальность», «Простота использования», «Доступность в Европе».

Чаты с третьими лицами появятся на Android и iOS. После включения пользователи смогут обмениваться текстом, голосовыми сообщениями, фото, видео и файлами. Подключение к другим мессенджерам — опционально.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена