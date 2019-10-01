WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения

Об этом сообщил инсайдер WABetaInfo. По его информации, WhatsApp тестирует самоуничтожающиеся сообщения в групповых чатах. Впрочем, они должны появиться и в личной переписке.

Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения». Для них предлагается выбрать время удаления: пять секунд или один час.

Это значит, что отправить только одно самоуничтожающееся сообщение не выйдет. Опция будет распространяться на все в чате.

Пока функция находится только в стадии начальной разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, неизвестно.