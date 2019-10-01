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Сегодня 14:23

WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения

Мессенджер только начал разрабатывать функцию
Стало известно, что команда мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию. Если она будет введена, пользователи получат возможность общаться более приватно.

Об этом сообщил инсайдер WABetaInfo. По его информации, WhatsApp тестирует самоуничтожающиеся сообщения в групповых чатах. Впрочем, они должны появиться и в личной переписке.

Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения». Для них предлагается выбрать время удаления: пять секунд или один час.

Это значит, что отправить только одно самоуничтожающееся сообщение не выйдет. Опция будет распространяться на все в чате.

Пока функция находится только в стадии начальной разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, неизвестно.

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