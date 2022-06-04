WhatsApp введёт дополнительную защиту от взлома

Дело в том, что в прошлом году был широко распространён «увод» учётных записей WhatsApp. Пользователи выдавали злоумышленникам свой 6-значный код подтверждения, после того, как их обманывали с помощью поддельной или другой украденной учётной записи.

После обновления, когда первая попытка входа в учётную запись WhatsApp пройдёт успешно, для завершения процесса требуется ещё один 6-значный код. Таким образом, люди будут знать, что кто-то пытается войти в их аккаунт, и смогут его защитить.