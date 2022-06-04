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WhatsApp введёт дополнительную защиту от взлома

Будет требоваться двойной код подтверждения при входе в аккаунт
WhatsApp планирует внести некоторые важные изменения при входе в учётную запись. Новая функция добавит дополнительный уровень безопасности при авторизации, что уменьшит вероятность взлома.
WhatsApp введёт дополнительную защиту от взлома

Нововведение обнаружили сотрудники WABetaInfo. Опция появится в будущих обновления бета-версии WhatsApp для Android и iOS.

Авторы показали, как пытались войти в WhatsApp со своим номером телефона на другом мобильном устройстве. Чтобы проверить, что такие действия совершает истинный владелец аккаунта, приложение будет требовать ввести дополнительный код подтверждения.

WhatsApp введёт дополнительную защиту от взлома

Дело в том, что в прошлом году был широко распространён «увод» учётных записей WhatsApp. Пользователи выдавали злоумышленникам свой 6-значный код подтверждения, после того, как их обманывали с помощью поддельной или другой украденной учётной записи.

После обновления, когда первая попытка входа в учётную запись WhatsApp пройдёт успешно, для завершения процесса требуется ещё один 6-значный код. Таким образом, люди будут знать, что кто-то пытается войти в их аккаунт, и смогут его защитить.

Источник:WABetaInfo
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#WhatsApp
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