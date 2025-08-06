WhatsApp* введёт новые меры защиты от мошенников

Одна из них — уведомление при добавлении в новый групповой чат человеком, которого нет в вашем списке контактов. Вы сразу увидите, кто вас добавил, и сможете выйти из группы, не открывая чат. Если группа кажется вам знакомой, можно сначала проверить её содержимое.

Мошенники часто начинают общение на одной платформе, а потом переходят на WhatsApp, чтобы уйти от контроля и завоевать доверие. Поэтому разработчики тестируют новые способы предупреждений — например, будет появляться информация о человеке, с которым вы начинаете чат, если он не в ваших контактах.

Также сообщается, что в первой половине 2025 года WhatsApp* заблокировал более 6,8 миллиона аккаунтов, связанных с мошенниками.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена