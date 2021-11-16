WhatsApp выпустит совершенно новое приложение для Windows и macOS

Источник даже опубликовал скриншоты, в которых показано, как будет выглядеть новое программное обеспечение и какими будут его ключевые особенности.

Новая программа под кодовым названием WhatsApp UWP (Universal Windows Platform) будет разработана в соответствии со стилем Windows 11. У программы будет полупрозрачный дизайн. Программа будет работать, даже когда будет закрыта: уведомления всё равно будут приходить. На запуск приложения будет уходить не более одной секунды. Ещё у программы будет доступна функция рисования.