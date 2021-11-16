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WhatsApp выпустит совершенно новое приложение для Windows и macOS

В нём будет функция рисования
У WhatsApp уже есть приложение для компьютеров, и, по сути, это мобильная программа, адаптированная под десктоп. По словам источника, это скоро изменится: компания разрабатывает совершенно новое приложение для Windows и macOS.
WhatsApp выпустит совершенно новое приложение для Windows и macOS

Источник даже опубликовал скриншоты, в которых показано, как будет выглядеть новое программное обеспечение и какими будут его ключевые особенности.

Новая программа под кодовым названием WhatsApp UWP (Universal Windows Platform) будет разработана в соответствии со стилем Windows 11. У программы будет полупрозрачный дизайн. Программа будет работать, даже когда будет закрыта: уведомления всё равно будут приходить. На запуск приложения будет уходить не более одной секунды. Ещё у программы будет доступна функция рисования.

WhatsApp выпустит совершенно новое приложение для Windows и macOS

Настройки в приложении будут сгруппированы по шести категориям: Общие, Учётная запись, Чаты, Уведомления, Хранилище, Справка. Программа будет очень похожа на Skype.

Когда такое приложение WhatsApp выйдет для всех пользователей, пока неясно.

Источник: GSMArena
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