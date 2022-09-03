WhatsApp заблокировал 2,4 млн аккаунтов, чтобы не ссориться с индийским правительством

Интересно, что из 2,39 млн аккаунтов 1,42 млн были «упреждающе заблокированы» до каких-либо сообщений от пользователей. «Мы считаем, что гораздо лучше предотвратить вредоносную деятельность сначала, чем обнаруживать её после того, как вред был нанесён», — заявили в компании.

Ранее в Индии WhatsApp подвергался резкой критике за распространение фейковых новостей.