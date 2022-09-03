WhatsApp заблокировал 2,4 млн аккаунтов, чтобы не ссориться с индийским правительством

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WhatsApp заблокировал 2,4 млн аккаунтов, чтобы не ссориться с индийским правительствомСоблюдает законы страны
В своем ежемесячном отчёте WhatsApp сообщил, что он заблокировал более 2,39 млн учётных записей в Индии. Запрет связан со строгими законами страны об информационных технологиях.
Интересно, что из 2,39 млн аккаунтов 1,42 млн были «упреждающе заблокированы» до каких-либо сообщений от пользователей. «Мы считаем, что гораздо лучше предотвратить вредоносную деятельность сначала, чем обнаруживать её после того, как вред был нанесён», — заявили в компании.
Ранее в Индии WhatsApp подвергался резкой критике за распространение фейковых новостей.