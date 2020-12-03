WhatsApp запретит доступ людям, которые не согласятся с новыми правилами использования

Как пишет SecurityLab, изменения связаны с обработкой пользовательских данных в WhatsApp и Facebook. Новые правила должны будут вступить в силу 8 февраля. Мессенджер оповестит пользователей об этом с помощью уведомлений.

Какими именно будут новые условия, пока достоверно неизвестно. Журналисты опираются на ранние слухи. В бета-версиях приложения находили намёки на изменения. Отмечается, что они могут затрагивать обработку данных и то, как компании и бренды смогут использовать сервисы Facebook для управления своими чатами WhatsApp.

Напомним, на днях WhatsApp ввёл индивидуальные фоны для каждого чата, чтобы их было легче различать между собой.