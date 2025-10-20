WhatsApp запретит универсальные ИИ-чатботы. ChatGPT тоже

Это означает, что такие проекты, как ChatGPT, Perplexity, Luzia и Poke, больше не смогут работать через WhatsApp*. По новым правилам, разработчики систем ИИ — от языковых моделей до генеративных платформ — не смогут использовать WhatsApp* для распространения своих ассистентов, если их основная функция — чатбот.

Meta* объяснила, что бизнес-API WhatsApp создан для компаний, которые обслуживают клиентов, а не для массового размещения чатботов.

По словам представителей компании, универсальные ИИ-ассистенты создавали чрезмерную нагрузку на систему и «не соответствовали целям сервиса». Кроме того, Meta* не могла получать доход от таких ботов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена