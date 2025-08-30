WhatsApp* запустил ИИ-помощника для написания сообщений

Чтобы воспользоваться Writing Help, нужно коснуться нового значка карандаша при написании сообщения в личном или групповом чате. Функция использует технологию, которая обеспечивает конфиденциальность: Meta* и WhatsApp* не получают доступ к содержимому сообщений и предложенным вариантам.

Writing Help не включена по умолчанию — если вы не хотите использовать ИИ, можно оставить функцию выключенной.

Сейчас Writing Help доступна на английском языке в США и нескольких других странах. Поддержка других языков и регионов появится позже в этом году.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена