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WhatsApp запустил новые функции
Скоро появятся и у вас
Популярный мессенджер WhatsApp запустил новые функции. Они станут доступны в новых версиях приложения в течение нескольких недель.
Всего в мессенджере появились пять функций. Первая — тёмный режим в мобильном WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Также в приложение добавили наборы анимированных стикеров.
Третьим нововведением стали QR-коды. Они позволят людям добавлять контакты без необходимости вручную вводить номера телефонов.
Пользователи устройств на базе KaiOS смогут делиться с другими обновлениями через функцию статуса в WhatsApp. Эти сообщения будут исчезать через 24 часа.
Кроме того, в мессенджере обновились видеозвонки: увеличилось возможное количество участников в них — до восьми. Ещё пользователи смогут развернуть видео одного из собеседников на весь экран.