WhatsApp запустил новые функции

Всего в мессенджере появились пять функций. Первая — тёмный режим в мобильном WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Также в приложение добавили наборы анимированных стикеров.

Третьим нововведением стали QR-коды. Они позволят людям добавлять контакты без необходимости вручную вводить номера телефонов.

Пользователи устройств на базе KaiOS смогут делиться с другими обновлениями через функцию статуса в WhatsApp. Эти сообщения будут исчезать через 24 часа.

Кроме того, в мессенджере обновились видеозвонки: увеличилось возможное количество участников в них — до восьми. Ещё пользователи смогут развернуть видео одного из собеседников на весь экран.