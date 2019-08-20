WhatsApp запустит систему мобильных платежей

В Индии компания предлагает одноранговую платёжную систему, а вот в Индонезии намеревается стать просто платформой для совершения платежей через местные цифровые кошельки. В первой стране WhatsApp пока ждёт одобрения регуляторов.

Однако больше перспектив мессенджер, судя по всему, видит в модели для Индонезии. Её WhatsApp сможет потом использовать для запуска услуг в других странах, избегая законодательных ограничений.

Стоит отметить, что Индонезия входит в пятёрку крупнейших для WhatsApp рынков. Там мессенджером пользуются 100 миллионов человек.